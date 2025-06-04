رمز SWIFT لـ Bank ABC Algeria في الجزائر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank ABC Algeria في الجزائر هو ABCODZALXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الجزائر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank ABC Algeria في الجزائر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ABCODZALXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.