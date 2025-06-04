رمز SWIFT لـ Al Salam Bank Algeria في الجزائر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Al Salam Bank Algeria في الجزائر هو SALGDZALXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الجزائر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Al Salam Bank Algeria في الجزائر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام SALGDZALXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.