رمز SWIFT لـ Union Bank في ألبانيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Union Bank في ألبانيا هو UNALALTRXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في ألبانيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Union Bank في ألبانيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام UNALALTRXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.