رمز SWIFT لـ United Bank of Albania في ألبانيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك United Bank of Albania في ألبانيا هو AAISALTRXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في ألبانيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب United Bank of Albania في ألبانيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام AAISALTRXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.