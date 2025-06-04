رمز SWIFT لـ Raiffeisen Bank Albania في ألبانيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Raiffeisen Bank Albania في ألبانيا هو SGSBALTXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في ألبانيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Raiffeisen Bank Albania في ألبانيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام SGSBALTXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.