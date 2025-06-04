رمز SWIFT لـ OTP Bank Albania في ألبانيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك OTP Bank Albania في ألبانيا هو PUPPALTRXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في ألبانيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب OTP Bank Albania في ألبانيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام PUPPALTRXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.