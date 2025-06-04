رمز SWIFT لـ Intesa Sanpaolo Bank Albania في ألبانيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Intesa Sanpaolo Bank Albania في ألبانيا هو USALALTRXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في ألبانيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Intesa Sanpaolo Bank Albania في ألبانيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام USALALTRXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.