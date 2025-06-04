رمز SWIFT لـ Fibank Albania في ألبانيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Fibank Albania في ألبانيا هو FINVALTRXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في ألبانيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Fibank Albania في ألبانيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام FINVALTRXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.