رمز SWIFT لـ Credins Bank في ألبانيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Credins Bank في ألبانيا هو CDISALTRXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في ألبانيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Credins Bank في ألبانيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CDISALTRXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.