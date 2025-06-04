رمز SWIFT لـ Banka Kombetare Tregtare في ألبانيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banka Kombetare Tregtare في ألبانيا هو NCBAALTXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في ألبانيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banka Kombetare Tregtare في ألبانيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام NCBAALTXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.