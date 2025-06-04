رمز SWIFT لـ American Bank of Investments في ألبانيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك American Bank of Investments في ألبانيا هو EMPOALTRXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في ألبانيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب American Bank of Investments في ألبانيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام EMPOALTRXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.