يجب عليك استخدام SILAGB2LMSU عند إرسال أو استلام التحويلات البنكية الدولية إلى THE SOCIETY INCORPORATED BY LLOYD'S ACT 1871 BY THE NAME OF LLOYD'S في المدينة والعنوان المذكورين أعلاه. يحدد هذا الرمز بنك المستلم والفرع التابع له، خاصةً عند إرسال الأموال عبر الحدود من خلال شبكة SWIFT. قد لا تتطلب بعض الدول أو أنواع الدفع رمز SWIFT، لذا تأكد دائمًا من المستلم أو البنك قبل بدء التحويل.