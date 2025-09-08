رمز SWIFT لـ PJSC ROSBANK هو
RSBNRUMM DVB
اسم البنك
PJSC ROSBANK
مدينة
VLADIVOSTOK
عنوان
UBOREVICHA UL 11, VLADIVOSTOK, PRIMORSKY KRAI, 690091
دولة
RUSSIAN FEDERATION
يتم التحقق من رمز SWIFT وتحديثه بانتظام
المجموع
٠٫٠٠ US$
متى يجب عليّ استخدام RSBNRUMMDVB؟
تُستخدم رموز سويفت لضمان وصول أموالك إلى وجهتها الصحيحة عند إرسالها أو استلامها عبر الحدود. استخدم RSBNRUMMDVB لإرسال الأموال إلى PJSC ROSBANK على العنوان والمدينة والبلد المذكورين أعلاه. تأكد دائمًا من أن رمز سويفت الذي تستخدمه يخص البنك الوجهة.
تفكيك RSBNRUMMDVB
تتكون رموز SWIFT/BIC من 8 إلى 11 حرفًا ورقمًا لتحديد بنك وفرع معين في العالم.
رمز البنك (RSBN): تمثل هذه الأحرف الأربعة PJSC ROSBANK
رمز الدولة (RU): يشير هذان الحرفان إلى أن بلد البنك هو روسيا.
رمز الموقع (MM): يشير هذان الرقمان إلى موقع المكتب الرئيسي للبنك.
رمز الفرع (DVB): تشير هذه الأرقام الثلاثة إلى فرع معين. رموز BIC التي تنتهي بـ "XXX"، تشير إلى المكتب الرئيسي للبنك.
PJSC ROSBANK
تفاصيل رمز PJSC ROSBANK
رموز سويفت الصحيحة ضرورية لتجنب أي مشاكل أو تأخير في تحويلاتك. قبل استخدام رمز سويفت، تأكد مما يلي:
التحقق من البنك: تأكد مرة أخرى من أن اسم البنك يتطابق مع اسم بنك المستلم.
التحقق من اسم الفرع:إذا كنت تستخدم رمز SWIFT خاصًا بفرع معين، فتأكد من تطابق هذا الفرع مع فرع المستلم.
تأكيد البلد:للبنوك فروع في جميع أنحاء العالم. تأكد من أن رمز SWIFT يتوافق مع بلد البنك المتلقي.
اختر Xe عند إرسال الأموال إلى PJSC ROSBANK
أسعار أفضل
قارن أسعارنا بأسعار البنوك الأخرى واكتشف التوفير. غالبًا ما تتفوق أسعارنا على أسعار البنوك الكبرى، مما يزيد من قيمة تحويلاتك.
رسوم أقل
نعرض لك جميع الرسوم مقدمًا قبل تأكيد تحويلك، لتعرف بالضبط ما تدفعه. رسومنا المنخفضة تعني توفيرًا أكبر لك.
دعم نقل عالمي متخصص من Xe 24/5
هل تحتاج إلى مساعدة في تحويل أموالك الدولية عبر SWIFT؟ نحن هنا لمساعدتك - تواصل معنا اليوم للحصول على دعم شخصي!
تحظى Xe بثقة الملايين حول العالم
هل أنت مستعد لإرسال الأموال إلى PJSC ROSBANK؟
يُسهّل Xe إرسال الأموال إلى PJSC ROSBANK وآلاف البنوك الأخرى حول العالم. مع دعم لأكثر من 130 عملة، والتحويلات إلى 190 دولة، يمكنك إرسال أموالك بثقة.
الأسئلة الشائعة حول RSBNRUMMDVB
رمز سويفت هو مُعرّف فريد يُستخدم لتعريف البنوك والمؤسسات المالية حول العالم عند إجراء التحويلات المالية الدولية. ويرمز سويفت إلى جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك. تضمن هذه الرموز توجيه المدفوعات إلى البنك والبلد الصحيحين. يتكون رمز سويفت عادةً من 8 أو 11 حرفًا، ويتضمن معلومات عن البنك والبلد والموقع، وأحيانًا فرعًا محددًا.
ليس دائمًا. تستخدم بعض البنوك رمز سويفت واحدًا (عادةً رمز المكتب الرئيسي المنتهي بـ XXX) لجميع فروعها. بينما تُخصص بنوك أخرى رموز سويفت فريدة لكل فرع، وغالبًا ما تتضمن الأحرف الثلاثة الأخيرة المحددة. إذا قدّم المستلم رمزًا خاصًا بالفرع، فمن الأفضل استخدامه، فقد يُسهّل ذلك معالجة الدفعة أو يضمن وصولها إلى الموقع الصحيح بشكل أسرع.
يجب عليك استخدام RSBNRUMMDVB عند إرسال أو استلام التحويلات البنكية الدولية إلى PJSC ROSBANK في المدينة والعنوان المذكورين أعلاه. يحدد هذا الرمز بنك المستلم والفرع التابع له، خاصةً عند إرسال الأموال عبر الحدود من خلال شبكة SWIFT. قد لا تتطلب بعض الدول أو أنواع الدفع رمز SWIFT، لذا تأكد دائمًا من المستلم أو البنك قبل بدء التحويل.
رمز SWIFT/BIC RSBNRUMMDVB يُستخدم للتحويلات الدولية إلى PJSC ROSBANK. فيما يلي شرح لكل جزء من الرمز:
RSBN – هذا هو رمز البنك، ويمثل PJSC ROSBANK
RU – هذا هو رمز الدولة، ويدل على أن البنك يقع في روسيا
MM – هذا هو رمز الموقع، ويدل على المكتب الرئيسي للبنك
DVB – هذا هو رمز الفرع، وإذا ظهر كـ "XXX"، فإنه يشير إلى المكتب الرئيسي أو الفرع الأساسي
نعم، قد يُدير PJSC ROSBANK عدة فروع. يخدم كل فرع مناطق مختلفة، ويُقدم خدمات متنوعة، وقد يستخدم بعضها رموز SWIFT مختلفة للتحويلات البنكية الدولية. من المهم تحديد الفرع الذي يُفتح فيه حسابك عند تقديم تعليمات الدفع.
إذا استخدمت رمز سويفت خاطئًا، فقد تتأخر دفعتك، أو يُساء توجيهها، أو حتى تُرفض من قِبل البنك المُستلِم. في بعض الحالات، قد تُعاد الأموال إلى المُرسِل، وقد تُطبق رسوم إضافية. تأكد دائمًا من تطابق رمز سويفت مع رمز فرعك أو رمز المكتب الرئيسي الرسمي. إذا لم تكن متأكدًا، يُرجى التواصل مع PJSC ROSBANK قبل إجراء التحويل.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.