يجب عليك استخدام ASSETJ22XXX عند إرسال أو استلام التحويلات البنكية الدولية إلى STATE UNITARY ENTERPRISE SAVINGS BANK OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 'AMONATBONK' (SUE SB RT 'AMONATBONK') في المدينة والعنوان المذكورين أعلاه. يحدد هذا الرمز بنك المستلم والفرع التابع له، خاصةً عند إرسال الأموال عبر الحدود من خلال شبكة SWIFT. قد لا تتطلب بعض الدول أو أنواع الدفع رمز SWIFT، لذا تأكد دائمًا من المستلم أو البنك قبل بدء التحويل.