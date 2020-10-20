١ YER إلى TWD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫١٣٠٤٧٦٣٩ الدولار الجديد التايواني

1 TWD = ٧٫٦٦٤٢٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار الجديد التايواني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار الجديد التايواني

yer
YER
twd
TWD
١ YER٠٫١٣٠٤٧٦ TWD
٥ YER٠٫٦٥٢٣٨٢ TWD
١٠ YER١٫٣٠٤٧٦ TWD
٢٥ YER٣٫٢٦١٩١ TWD
٥٠ YER٦٫٥٢٣٨٢ TWD
١٠٠ YER١٣٫٠٤٧٦ TWD
٥٠٠ YER٦٥٫٢٣٨٢ TWD
١٬٠٠٠ YER١٣٠٫٤٧٦ TWD
٥٬٠٠٠ YER٦٥٢٫٣٨٢ TWD
١٠٬٠٠٠ YER١٬٣٠٤٫٧٦ TWD

حوِّل الدولار الجديد التايواني إلى الريال اليمني

twd
TWD
yer
YER
١ TWD٧٫٦٦٤٢٢ YER
٥ TWD٣٨٫٣٢١١ YER
١٠ TWD٧٦٫٦٤٢٢ YER
٢٥ TWD١٩١٫٦٠٦ YER
٥٠ TWD٣٨٣٫٢١١ YER
١٠٠ TWD٧٦٦٫٤٢٢ YER
٥٠٠ TWD٣٬٨٣٢٫١١ YER
١٬٠٠٠ TWD٧٬٦٦٤٫٢٢ YER
٥٬٠٠٠ TWD٣٨٬٣٢١٫١ YER
١٠٬٠٠٠ TWD٧٦٬٦٤٢٫٢ YER

مخطط YER إلى TWD

1 YER = ٠ TWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار الجديد التايواني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٣٠٤٤٠٫١٣٠٤٤
منخفض
٠٫١٢٨٧٢٠٫١٢٧٧٥
المتوسط
٠٫١٢٩٥١٠٫١٢٩٣٤
التقلب
٠٫٢١٪؜٠٫٢٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
twd

TWD - الدولار الجديد التايواني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجديد التايواني هو سعر الصرف للزوج TWD إلى USD. رمز العملة لـ Taiwan New Dollars هو TWD. رمز العملة هو NT$.

More الدولار الجديد التايواني info

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