١ YER إلى SVC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٣٤٩٦٨٠٩٠ الكولون السلفادوري

1 SVC = ٢٨٫٥٩٧٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكولون السلفادوري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكولون السلفادوري

yer
YER
svc
SVC
١ YER٠٫٠٣٤٩٦٨١ SVC
٥ YER٠٫١٧٤٨٤ SVC
١٠ YER٠٫٣٤٩٦٨١ SVC
٢٥ YER٠٫٨٧٤٢٠٢ SVC
٥٠ YER١٫٧٤٨٤ SVC
١٠٠ YER٣٫٤٩٦٨١ SVC
٥٠٠ YER١٧٫٤٨٤ SVC
١٬٠٠٠ YER٣٤٫٩٦٨١ SVC
٥٬٠٠٠ YER١٧٤٫٨٤ SVC
١٠٬٠٠٠ YER٣٤٩٫٦٨١ SVC

حوِّل الكولون السلفادوري إلى الريال اليمني

svc
SVC
yer
YER
١ SVC٢٨٫٥٩٧٥ YER
٥ SVC١٤٢٫٩٨٨ YER
١٠ SVC٢٨٥٫٩٧٥ YER
٢٥ SVC٧١٤٫٩٣٨ YER
٥٠ SVC١٬٤٢٩٫٨٨ YER
١٠٠ SVC٢٬٨٥٩٫٧٥ YER
٥٠٠ SVC١٤٬٢٩٨٫٨ YER
١٬٠٠٠ SVC٢٨٬٥٩٧٫٥ YER
٥٬٠٠٠ SVC١٤٢٬٩٨٨ YER
١٠٬٠٠٠ SVC٢٨٥٬٩٧٥ YER

مخطط YER إلى SVC

1 YER = ٠ SVC

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكولون السلفادوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٤٩٧٥٠٫٠٣٥٠١٧
منخفض
٠٫٠٣٤٩٤٠٠٫٠٣٤٩٤٠
المتوسط
٠٫٠٣٤٩٦١٠٫٠٣٤٩٦١
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
svc

SVC - الكولون السلفادوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون السلفادوري هو سعر الصرف للزوج SVC إلى USD. رمز العملة لـ Salvadoran Colones هو SVC. رمز العملة هو $.

More الكولون السلفادوري info

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