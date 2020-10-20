١ YER إلى SOS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٢٫٢٧٤١٩٧٢ الشلن الصومالي

1 SOS = ٠٫٤٣٩٧١٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الشلن الصومالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الشلن الصومالي

yer
YER
sos
SOS
١ YER٢٫٢٧٤٢ SOS
٥ YER١١٫٣٧١ SOS
١٠ YER٢٢٫٧٤٢ SOS
٢٥ YER٥٦٫٨٥٤٩ SOS
٥٠ YER١١٣٫٧١ SOS
١٠٠ YER٢٢٧٫٤٢ SOS
٥٠٠ YER١٬١٣٧٫١ SOS
١٬٠٠٠ YER٢٬٢٧٤٫٢ SOS
٥٬٠٠٠ YER١١٬٣٧١ SOS
١٠٬٠٠٠ YER٢٢٬٧٤٢ SOS

حوِّل الشلن الصومالي إلى الريال اليمني

sos
SOS
yer
YER
١ SOS٠٫٤٣٩٧١٦ YER
٥ SOS٢٫١٩٨٥٨ YER
١٠ SOS٤٫٣٩٧١٦ YER
٢٥ SOS١٠٫٩٩٢٩ YER
٥٠ SOS٢١٫٩٨٥٨ YER
١٠٠ SOS٤٣٫٩٧١٦ YER
٥٠٠ SOS٢١٩٫٨٥٨ YER
١٬٠٠٠ SOS٤٣٩٫٧١٦ YER
٥٬٠٠٠ SOS٢٬١٩٨٫٥٨ YER
١٠٬٠٠٠ SOS٤٬٣٩٧٫١٦ YER

مخطط YER إلى SOS

1 YER = ٠ SOS

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الشلن الصومالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٢٩٦٣٢٫٣٠٧٣
منخفض
٢٫٢٧٥١٢٫٢٦١٠
المتوسط
٢٫٢٨٠١٢٫٢٨٠٠
التقلب
٠٫٢٣٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
sos

SOS - الشلن الصومالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الصومالي هو سعر الصرف للزوج SOS إلى USD. رمز العملة لـ Somali Shillings هو SOS. رمز العملة هو S.

More الشلن الصومالي info

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