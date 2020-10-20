١ YER إلى MRO

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٫٥٧٥٥١٣٧ الأوقية الموريتانية

1 MRO = ٠٫٦٣٤٧١٤ YER

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الأوقية الموريتانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الأوقية الموريتانية

yer
YER
mro
MRO
١ YER١٫٥٧٥٥١ MRO
٥ YER٧٫٨٧٧٥٧ MRO
١٠ YER١٥٫٧٥٥١ MRO
٢٥ YER٣٩٫٣٨٧٨ MRO
٥٠ YER٧٨٫٧٧٥٧ MRO
١٠٠ YER١٥٧٫٥٥١ MRO
٥٠٠ YER٧٨٧٫٧٥٧ MRO
١٬٠٠٠ YER١٬٥٧٥٫٥١ MRO
٥٬٠٠٠ YER٧٬٨٧٧٫٥٧ MRO
١٠٬٠٠٠ YER١٥٬٧٥٥٫١ MRO

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الريال اليمني

mro
MRO
yer
YER
١ MRO٠٫٦٣٤٧١٤ YER
٥ MRO٣٫١٧٣٥٧ YER
١٠ MRO٦٫٣٤٧١٤ YER
٢٥ MRO١٥٫٨٦٧٨ YER
٥٠ MRO٣١٫٧٣٥٧ YER
١٠٠ MRO٦٣٫٤٧١٤ YER
٥٠٠ MRO٣١٧٫٣٥٧ YER
١٬٠٠٠ MRO٦٣٤٫٧١٤ YER
٥٬٠٠٠ MRO٣٬١٧٣٫٥٧ YER
١٠٬٠٠٠ MRO٦٬٣٤٧٫١٤ YER

مخطط YER إلى MRO

1 YER = ٠ MRO

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الأوقية الموريتانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٥٩٠١٠٫١٦٠٥٥
منخفض
٠٫١٥٥٩٩٠٫١٥٥٩٩
المتوسط
٠٫١٥٧٤٦٠٫١٥٨٢٠
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info

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