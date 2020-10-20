١ YER إلى LUF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫١٤٩٤٧١٧٦ Luxembourg Franc

1 LUF = ٦٫٦٩٠٢٣ YER

LUF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى Luxembourg Franc التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Luxembourg Franc

yer
YER
luf
LUF
١ YER٠٫١٤٩٤٧٢ LUF
٥ YER٠٫٧٤٧٣٥٩ LUF
١٠ YER١٫٤٩٤٧٢ LUF
٢٥ YER٣٫٧٣٦٧٩ LUF
٥٠ YER٧٫٤٧٣٥٩ LUF
١٠٠ YER١٤٫٩٤٧٢ LUF
٥٠٠ YER٧٤٫٧٣٥٩ LUF
١٬٠٠٠ YER١٤٩٫٤٧٢ LUF
٥٬٠٠٠ YER٧٤٧٫٣٥٩ LUF
١٠٬٠٠٠ YER١٬٤٩٤٫٧٢ LUF

حوِّل Luxembourg Franc إلى الريال اليمني

luf
LUF
yer
YER
١ LUF٦٫٦٩٠٢٣ YER
٥ LUF٣٣٫٤٥١١ YER
١٠ LUF٦٦٫٩٠٢٣ YER
٢٥ LUF١٦٧٫٢٥٦ YER
٥٠ LUF٣٣٤٫٥١١ YER
١٠٠ LUF٦٦٩٫٠٢٣ YER
٥٠٠ LUF٣٬٣٤٥٫١١ YER
١٬٠٠٠ LUF٦٬٦٩٠٫٢٣ YER
٥٬٠٠٠ LUF٣٣٬٤٥١٫١ YER
١٠٬٠٠٠ LUF٦٦٬٩٠٢٫٣ YER

مخطط YER إلى LUF

1 YER = ٠ LUF

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Luxembourg Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
luf

LUF - Luxembourg Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Luxembourg Franc هو سعر الصرف للزوج LUF إلى USD. رمز العملة لـ Luxembourg Francs هو LUF.

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