١ YER إلى LSL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٧٣٦٣٩٦٦٣ اللوتي الباسوتو

1 LSL = ١٣٫٥٧٩٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى اللوتي الباسوتو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى اللوتي الباسوتو

yer
YER
lsl
LSL
١ YER٠٫٠٧٣٦٣٩٧ LSL
٥ YER٠٫٣٦٨١٩٨ LSL
١٠ YER٠٫٧٣٦٣٩٧ LSL
٢٥ YER١٫٨٤٠٩٩ LSL
٥٠ YER٣٫٦٨١٩٨ LSL
١٠٠ YER٧٫٣٦٣٩٧ LSL
٥٠٠ YER٣٦٫٨١٩٨ LSL
١٬٠٠٠ YER٧٣٫٦٣٩٧ LSL
٥٬٠٠٠ YER٣٦٨٫١٩٨ LSL
١٠٬٠٠٠ YER٧٣٦٫٣٩٧ LSL

حوِّل اللوتي الباسوتو إلى الريال اليمني

lsl
LSL
yer
YER
١ LSL١٣٫٥٧٩٦ YER
٥ LSL٦٧٫٨٩٨٢ YER
١٠ LSL١٣٥٫٧٩٦ YER
٢٥ LSL٣٣٩٫٤٩١ YER
٥٠ LSL٦٧٨٫٩٨٢ YER
١٠٠ LSL١٬٣٥٧٫٩٦ YER
٥٠٠ LSL٦٬٧٨٩٫٨٢ YER
١٬٠٠٠ LSL١٣٬٥٧٩٫٦ YER
٥٬٠٠٠ LSL٦٧٬٨٩٨٫٢ YER
١٠٬٠٠٠ LSL١٣٥٬٧٩٦ YER

مخطط YER إلى LSL

1 YER = ٠ LSL

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل اللوتي الباسوتو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٧٥٧٥٦٠٫٠٧٦٨١٩
منخفض
٠٫٠٧١٦٣٧٠٫٠٧١٦٣٧
المتوسط
٠٫٠٧٣٤٥٥٠٫٠٧٤١٢٠
التقلب
٠٫٨٣٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
lsl

LSL - اللوتي الباسوتو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللوتي الباسوتو هو سعر الصرف للزوج LSL إلى USD. رمز العملة لـ Basotho Maloti هو LSL. رمز العملة هو M.

More اللوتي الباسوتو info

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