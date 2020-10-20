١ XOF إلى ZMK

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٤٠٫٠١٢٢٠٣ الكواشا الزامبية

1 ZMK = ٠٫٠٢٤٩٩٢٤ XOF

ZMK استُبدِلَت بـ ZMW

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الكواشا الزامبية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الكواشا الزامبية

xof
XOF
zmk
ZMK
١ XOF٤٠٫٠١٢٢ ZMK
٥ XOF٢٠٠٫٠٦١ ZMK
١٠ XOF٤٠٠٫١٢٢ ZMK
٢٥ XOF١٬٠٠٠٫٣١ ZMK
٥٠ XOF٢٬٠٠٠٫٦١ ZMK
١٠٠ XOF٤٬٠٠١٫٢٢ ZMK
٥٠٠ XOF٢٠٬٠٠٦٫١ ZMK
١٬٠٠٠ XOF٤٠٬٠١٢٫٢ ZMK
٥٬٠٠٠ XOF٢٠٠٬٠٦١ ZMK
١٠٬٠٠٠ XOF٤٠٠٬١٢٢ ZMK

حوِّل الكواشا الزامبية إلى الفرنك الوسط أفريقي

zmk
ZMK
xof
XOF
١ ZMK٠٫٠٢٤٩٩٢٤ XOF
٥ ZMK٠٫١٢٤٩٦٢ XOF
١٠ ZMK٠٫٢٤٩٩٢٤ XOF
٢٥ ZMK٠٫٦٢٤٨٠٩ XOF
٥٠ ZMK١٫٢٤٩٦٢ XOF
١٠٠ ZMK٢٫٤٩٩٢٤ XOF
٥٠٠ ZMK١٢٫٤٩٦٢ XOF
١٬٠٠٠ ZMK٢٤٫٩٩٢٤ XOF
٥٬٠٠٠ ZMK١٢٤٫٩٦٢ XOF
١٠٬٠٠٠ ZMK٢٤٩٫٩٢٤ XOF

مخطط XOF إلى ZMK

1 XOF = ٠ ZMK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الكواشا الزامبية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٣٧٧٥٠٫٠٤٥٢٣٦
منخفض
٠٫٠٣٩٢٣٨٠٫٠٣٩٢٣٨
المتوسط
٠٫٠٤٢٣٠٤٠٫٠٤٢٥٦٩
التقلب
١٫٤١٪؜١٫٧٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
zmk

ZMK - الكواشا الزامبية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا الزامبية هو سعر الصرف للزوج ZMK إلى USD. رمز العملة لـ Zambian Kwacha هو ZMK.

More الكواشا الزامبية info

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