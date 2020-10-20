١ XOF إلى ZAR

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٣٠٣١٨٣٤٩ الراند الجنوب أفريقي

1 ZAR = ٣٢٫٩٨٣٣ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الراند الجنوب أفريقي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٧ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الراند الجنوب أفريقي

xof
XOF
zar
ZAR
١ XOF٠٫٠٣٠٣١٨٣ ZAR
٥ XOF٠٫١٥١٥٩٢ ZAR
١٠ XOF٠٫٣٠٣١٨٣ ZAR
٢٥ XOF٠٫٧٥٧٩٥٩ ZAR
٥٠ XOF١٫٥١٥٩٢ ZAR
١٠٠ XOF٣٫٠٣١٨٣ ZAR
٥٠٠ XOF١٥٫١٥٩٢ ZAR
١٬٠٠٠ XOF٣٠٫٣١٨٣ ZAR
٥٬٠٠٠ XOF١٥١٫٥٩٢ ZAR
١٠٬٠٠٠ XOF٣٠٣٫١٨٣ ZAR

حوِّل الراند الجنوب أفريقي إلى الفرنك الوسط أفريقي

zar
ZAR
xof
XOF
١ ZAR٣٢٫٩٨٣٣ XOF
٥ ZAR١٦٤٫٩١٧ XOF
١٠ ZAR٣٢٩٫٨٣٣ XOF
٢٥ ZAR٨٢٤٫٥٨٣ XOF
٥٠ ZAR١٬٦٤٩٫١٧ XOF
١٠٠ ZAR٣٬٢٩٨٫٣٣ XOF
٥٠٠ ZAR١٦٬٤٩١٫٧ XOF
١٬٠٠٠ ZAR٣٢٬٩٨٣٫٣ XOF
٥٬٠٠٠ ZAR١٦٤٬٩١٧ XOF
١٠٬٠٠٠ ZAR٣٢٩٬٨٣٣ XOF

مخطط XOF إلى ZAR

1 XOF = ٠ ZAR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الراند الجنوب أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣١٤٩٣٠٫٠٣١٤٩٣
منخفض
٠٫٠٢٩٢٧٦٠٫٠٢٩٢٧٦
المتوسط
٠٫٠٣٠١٧١٠٫٠٣٠٤٥١
التقلب
٠٫٨٥٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
zar

ZAR - الراند الجنوب أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الراند الجنوب أفريقي هو سعر الصرف للزوج ZAR إلى USD. رمز العملة لـ الراند الجنوب أفريقي هو ZAR. رمز العملة هو R.

More الراند الجنوب أفريقي info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings