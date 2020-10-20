١ XOF إلى XPD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٠٫٠٠٠٠٠١٦٠١١٠٨٤٥٤ أوقية بالاديوم

1 XPD = ٦٢٤٬٥٦٧ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى أوقية بالاديوم التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٥ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى أوقية بالاديوم

xof
XOF
xpd
XPD
١ XOF٠٫٠٠٠٠٠١٦٠١١١ XPD
٥ XOF٠٫٠٠٠٠٠٨٠٠٥٥٤ XPD
١٠ XOF٠٫٠٠٠٠١٦٠١١١ XPD
٢٥ XOF٠٫٠٠٠٠٤٠٠٢٧٧ XPD
٥٠ XOF٠٫٠٠٠٠٨٠٠٥٥٤ XPD
١٠٠ XOF٠٫٠٠٠١٦٠١١١ XPD
٥٠٠ XOF٠٫٠٠٠٨٠٠٥٥٤ XPD
١٬٠٠٠ XOF٠٫٠٠١٦٠١١١ XPD
٥٬٠٠٠ XOF٠٫٠٠٨٠٠٥٥٤ XPD
١٠٬٠٠٠ XOF٠٫٠١٦٠١١١ XPD

حوِّل أوقية بالاديوم إلى الفرنك الوسط أفريقي

xpd
XPD
xof
XOF
١ XPD٦٢٤٬٥٦٧ XOF
٥ XPD٣٬١٢٢٬٨٤٠ XOF
١٠ XPD٦٬٢٤٥٬٦٧٠ XOF
٢٥ XPD١٥٬٦١٤٬٢٠٠ XOF
٥٠ XPD٣١٬٢٢٨٬٤٠٠ XOF
١٠٠ XPD٦٢٬٤٥٦٬٧٠٠ XOF
٥٠٠ XPD٣١٢٬٢٨٤٬٠٠٠ XOF
١٬٠٠٠ XPD٦٢٤٬٥٦٧٬٠٠٠ XOF
٥٬٠٠٠ XPD٣٬١٢٢٬٨٤٠٬٠٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ XPD٦٬٢٤٥٬٦٧٠٬٠٠٠ XOF

مخطط XOF إلى XPD

1 XOF = ٠ XPD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل أوقية بالاديوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠١٨٣٥١٠٫٠٠٠٠٠١٨٣٥١
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠١٦٠٩١٠٫٠٠٠٠٠١٥١٥٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠١٧٥٠٢٠٫٠٠٠٠٠١٦٩٤٦
التقلب
٢٫٦٤٪؜٢٫٨٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
xpd

XPD - أوقية بالاديوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بالاديوم هو سعر الصرف للزوج XPD إلى USD. رمز العملة لـ Palladium Ounces هو XPD.

More أوقية بالاديوم info

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