١ XOF إلى WST

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٤٥٢١١٢٣٦ تالا ساموية

1 WST = ٢٢١٫١٨٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى تالا ساموية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى تالا ساموية

xof
XOF
wst
WST
١ XOF٠٫٠٠٤٥٢١١٢ WST
٥ XOF٠٫٠٢٢٦٠٥٦ WST
١٠ XOF٠٫٠٤٥٢١١٢ WST
٢٥ XOF٠٫١١٣٠٢٨ WST
٥٠ XOF٠٫٢٢٦٠٥٦ WST
١٠٠ XOF٠٫٤٥٢١١٢ WST
٥٠٠ XOF٢٫٢٦٠٥٦ WST
١٬٠٠٠ XOF٤٫٥٢١١٢ WST
٥٬٠٠٠ XOF٢٢٫٦٠٥٦ WST
١٠٬٠٠٠ XOF٤٥٫٢١١٢ WST

حوِّل تالا ساموية إلى الفرنك الوسط أفريقي

wst
WST
xof
XOF
١ WST٢٢١٫١٨٤ XOF
٥ WST١٬١٠٥٫٩٢ XOF
١٠ WST٢٬٢١١٫٨٤ XOF
٢٥ WST٥٬٥٢٩٫٦ XOF
٥٠ WST١١٬٠٥٩٫٢ XOF
١٠٠ WST٢٢٬١١٨٫٤ XOF
٥٠٠ WST١١٠٬٥٩٢ XOF
١٬٠٠٠ WST٢٢١٬١٨٤ XOF
٥٬٠٠٠ WST١٬١٠٥٬٩٢٠ XOF
١٠٬٠٠٠ WST٢٬٢١١٬٨٤٠ XOF

مخطط XOF إلى WST

1 XOF = ٠ WST

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل تالا ساموية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٤٥٤٦٧٠٫٠٠٤٥٥٤٨
منخفض
٠٫٠٠٤٤٤٧٨٠٫٠٠٤٣٦١١
المتوسط
٠٫٠٠٤٤٨٠٥٠٫٠٠٤٥٠٠٣
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info

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