١ XOF إلى USD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠١٦٣٧٠١٠٣ الدولار الأمريكي

1 USD = ٦١٠٫٨٧٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الأمريكي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الأمريكي

xof
XOF
usd
USD
١ XOF٠٫٠٠١٦٣٧٠١ USD
٥ XOF٠٫٠٠٨١٨٥٠٥ USD
١٠ XOF٠٫٠١٦٣٧٠١ USD
٢٥ XOF٠٫٠٤٠٩٢٥٣ USD
٥٠ XOF٠٫٠٨١٨٥٠٥ USD
١٠٠ XOF٠٫١٦٣٧٠١ USD
٥٠٠ XOF٠٫٨١٨٥٠٥ USD
١٬٠٠٠ XOF١٫٦٣٧٠١ USD
٥٬٠٠٠ XOF٨٫١٨٥٠٥ USD
١٠٬٠٠٠ XOF١٦٫٣٧٠١ USD

حوِّل الدولار الأمريكي إلى الفرنك الوسط أفريقي

usd
USD
xof
XOF
١ USD٦١٠٫٨٧ XOF
٥ USD٣٬٠٥٤٫٣٥ XOF
١٠ USD٦٬١٠٨٫٧ XOF
٢٥ USD١٥٬٢٧١٫٧ XOF
٥٠ USD٣٠٬٥٤٣٫٥ XOF
١٠٠ USD٦١٬٠٨٧ XOF
٥٠٠ USD٣٠٥٬٤٣٥ XOF
١٬٠٠٠ USD٦١٠٬٨٧٠ XOF
٥٬٠٠٠ USD٣٬٠٥٤٬٣٥٠ XOF
١٠٬٠٠٠ USD٦٬١٠٨٬٧٠٠ XOF

مخطط XOF إلى USD

1 XOF = ٠ USD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار الأمريكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٦٦٢٨٠٫٠٠١٦٦٢٨
منخفض
٠٫٠٠١٦٢٨٢٠٫٠٠١٦١٩١
المتوسط
٠٫٠٠١٦٤٠٠٠٫٠٠١٦٤١٣
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
usd

USD - الدولار الأمريكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأمريكي هو سعر الصرف للزوج USD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأمريكية هو USD. رمز العملة هو $.

More الدولار الأمريكي info

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