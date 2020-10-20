١ XOF إلى UGX

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٦٫٠٧٩٥٤٣٠ الشلن الأوغندي
1 UGX = ٠٫١٦٤٤٨٦ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٦٫٠٧٩٥٤٣٠ الشلن الأوغندي
1 UGX = ٠٫١٦٤٤٨٦ XOF
XOF
UGX
|١ XOF
|٦٫٠٧٩٥٤ UGX
|٥ XOF
|٣٠٫٣٩٧٧ UGX
|١٠ XOF
|٦٠٫٧٩٥٤ UGX
|٢٥ XOF
|١٥١٫٩٨٩ UGX
|٥٠ XOF
|٣٠٣٫٩٧٧ UGX
|١٠٠ XOF
|٦٠٧٫٩٥٤ UGX
|٥٠٠ XOF
|٣٬٠٣٩٫٧٧ UGX
|١٬٠٠٠ XOF
|٦٬٠٧٩٫٥٤ UGX
|٥٬٠٠٠ XOF
|٣٠٬٣٩٧٫٧ UGX
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٦٠٬٧٩٥٫٤ UGX
1 XOF = ٠ UGX
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٦٫٣٤٢١
|٦٫٣٧٤٨
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٦٫٠٤٦٣
|٦٫٠٤٦٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٦٫١٤٦٧
|٦٫٢١٠٩
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٦٪
|٠٫٤٥٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الأوغندي هو سعر الصرف للزوج UGX إلى USD. رمز العملة لـ Ugandan Shillings هو UGX. رمز العملة هو USh.More الشلن الأوغندي info
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