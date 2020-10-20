١ XOF إلى UGX

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٦٫٠٧٩٥٤٣٠ الشلن الأوغندي

1 UGX = ٠٫١٦٤٤٨٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الشلن الأوغندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الشلن الأوغندي

xof
XOF
ugx
UGX
١ XOF٦٫٠٧٩٥٤ UGX
٥ XOF٣٠٫٣٩٧٧ UGX
١٠ XOF٦٠٫٧٩٥٤ UGX
٢٥ XOF١٥١٫٩٨٩ UGX
٥٠ XOF٣٠٣٫٩٧٧ UGX
١٠٠ XOF٦٠٧٫٩٥٤ UGX
٥٠٠ XOF٣٬٠٣٩٫٧٧ UGX
١٬٠٠٠ XOF٦٬٠٧٩٫٥٤ UGX
٥٬٠٠٠ XOF٣٠٬٣٩٧٫٧ UGX
١٠٬٠٠٠ XOF٦٠٬٧٩٥٫٤ UGX

حوِّل الشلن الأوغندي إلى الفرنك الوسط أفريقي

ugx
UGX
xof
XOF
١ UGX٠٫١٦٤٤٨٦ XOF
٥ UGX٠٫٨٢٢٤٣ XOF
١٠ UGX١٫٦٤٤٨٦ XOF
٢٥ UGX٤٫١١٢١٥ XOF
٥٠ UGX٨٫٢٢٤٣ XOF
١٠٠ UGX١٦٫٤٤٨٦ XOF
٥٠٠ UGX٨٢٫٢٤٣ XOF
١٬٠٠٠ UGX١٦٤٫٤٨٦ XOF
٥٬٠٠٠ UGX٨٢٢٫٤٣ XOF
١٠٬٠٠٠ UGX١٬٦٤٤٫٨٦ XOF

مخطط XOF إلى UGX

1 XOF = ٠ UGX

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الشلن الأوغندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٫٣٤٢١٦٫٣٧٤٨
منخفض
٦٫٠٤٦٣٦٫٠٤٦٣
المتوسط
٦٫١٤٦٧٦٫٢١٠٩
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ugx

UGX - الشلن الأوغندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الأوغندي هو سعر الصرف للزوج UGX إلى USD. رمز العملة لـ Ugandan Shillings هو UGX. رمز العملة هو USh.

More الشلن الأوغندي info

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