١ XOF إلى TWD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٥٣٦٠٦٦٨٧ الدولار الجديد التايواني

1 TWD = ١٨٫٦٥٤٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الجديد التايواني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٦ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الجديد التايواني

xof
XOF
twd
TWD
١ XOF٠٫٠٥٣٦٠٦٧ TWD
٥ XOF٠٫٢٦٨٠٣٣ TWD
١٠ XOF٠٫٥٣٦٠٦٧ TWD
٢٥ XOF١٫٣٤٠١٧ TWD
٥٠ XOF٢٫٦٨٠٣٣ TWD
١٠٠ XOF٥٫٣٦٠٦٧ TWD
٥٠٠ XOF٢٦٫٨٠٣٣ TWD
١٬٠٠٠ XOF٥٣٫٦٠٦٧ TWD
٥٬٠٠٠ XOF٢٦٨٫٠٣٣ TWD
١٠٬٠٠٠ XOF٥٣٦٫٠٦٧ TWD

حوِّل الدولار الجديد التايواني إلى الفرنك الوسط أفريقي

twd
TWD
xof
XOF
١ TWD١٨٫٦٥٤٤ XOF
٥ TWD٩٣٫٢٧١٩ XOF
١٠ TWD١٨٦٫٥٤٤ XOF
٢٥ TWD٤٦٦٫٣٦ XOF
٥٠ TWD٩٣٢٫٧١٩ XOF
١٠٠ TWD١٬٨٦٥٫٤٤ XOF
٥٠٠ TWD٩٬٣٢٧٫١٩ XOF
١٬٠٠٠ TWD١٨٬٦٥٤٫٤ XOF
٥٬٠٠٠ TWD٩٣٬٢٧١٫٩ XOF
١٠٬٠٠٠ TWD١٨٦٬٥٤٤ XOF

مخطط XOF إلى TWD

1 XOF = ٠ TWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار الجديد التايواني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٥٣٧٥٢٠٫٠٥٣٧٨٥
منخفض
٠٫٠٥٢٧٦٠٠٫٠٥٢٣٩٨
المتوسط
٠٫٠٥٣١٥٢٠٫٠٥٣١١٧
التقلب
٠٫٢٢٪؜٠٫٢٢٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
twd

TWD - الدولار الجديد التايواني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجديد التايواني هو سعر الصرف للزوج TWD إلى USD. رمز العملة لـ Taiwan New Dollars هو TWD. رمز العملة هو NT$.

More الدولار الجديد التايواني info

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