١ XOF إلى TND

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٥١٤٩٤٣٣٨ الدينار التونسي

1 TND = ١٩٤٫١٩٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار التونسي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٧ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار التونسي

xof
XOF
tnd
TND
١ XOF٠٫٠٠٥١٤٩٤٣ TND
٥ XOF٠٫٠٢٥٧٤٧٢ TND
١٠ XOF٠٫٠٥١٤٩٤٣ TND
٢٥ XOF٠٫١٢٨٧٣٦ TND
٥٠ XOF٠٫٢٥٧٤٧٢ TND
١٠٠ XOF٠٫٥١٤٩٤٣ TND
٥٠٠ XOF٢٫٥٧٤٧٢ TND
١٬٠٠٠ XOF٥٫١٤٩٤٣ TND
٥٬٠٠٠ XOF٢٥٫٧٤٧٢ TND
١٠٬٠٠٠ XOF٥١٫٤٩٤٣ TND

حوِّل الدينار التونسي إلى الفرنك الوسط أفريقي

tnd
TND
xof
XOF
١ TND١٩٤٫١٩٦ XOF
٥ TND٩٧٠٫٩٨١ XOF
١٠ TND١٬٩٤١٫٩٦ XOF
٢٥ TND٤٬٨٥٤٫٩ XOF
٥٠ TND٩٬٧٠٩٫٨١ XOF
١٠٠ TND١٩٬٤١٩٫٦ XOF
٥٠٠ TND٩٧٬٠٩٨٫١ XOF
١٬٠٠٠ TND١٩٤٬١٩٦ XOF
٥٬٠٠٠ TND٩٧٠٬٩٨١ XOF
١٠٬٠٠٠ TND١٬٩٤١٬٩٦٠ XOF

مخطط XOF إلى TND

1 XOF = ٠ TND

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدينار التونسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥١٦٢٤٠٫٠٠٥١٧٣٥
منخفض
٠٫٠٠٥١٠٦٢٠٫٠٠٥٠٤٥٦
المتوسط
٠٫٠٠٥١٣١٠٠٫٠٠٥١٣٥١
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٣٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
tnd

TND - الدينار التونسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار التونسي هو سعر الصرف للزوج TND إلى USD. رمز العملة لـ Tunisian Dinars هو TND. رمز العملة هو د.ت.

More الدينار التونسي info

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