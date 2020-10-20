١ XOF إلى TJS

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١٧٦١٧٩٢٣ السوموني الطاجيكستاني

1 TJS = ٥٦٫٧٦٠٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى السوموني الطاجيكستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى السوموني الطاجيكستاني

xof
XOF
tjs
TJS
١ XOF٠٫٠١٧٦١٧٩ TJS
٥ XOF٠٫٠٨٨٠٨٩٦ TJS
١٠ XOF٠٫١٧٦١٧٩ TJS
٢٥ XOF٠٫٤٤٠٤٤٨ TJS
٥٠ XOF٠٫٨٨٠٨٩٦ TJS
١٠٠ XOF١٫٧٦١٧٩ TJS
٥٠٠ XOF٨٫٨٠٨٩٦ TJS
١٬٠٠٠ XOF١٧٫٦١٧٩ TJS
٥٬٠٠٠ XOF٨٨٫٠٨٩٦ TJS
١٠٬٠٠٠ XOF١٧٦٫١٧٩ TJS

حوِّل السوموني الطاجيكستاني إلى الفرنك الوسط أفريقي

tjs
TJS
xof
XOF
١ TJS٥٦٫٧٦٠٤ XOF
٥ TJS٢٨٣٫٨٠٢ XOF
١٠ TJS٥٦٧٫٦٠٤ XOF
٢٥ TJS١٬٤١٩٫٠١ XOF
٥٠ TJS٢٬٨٣٨٫٠٢ XOF
١٠٠ TJS٥٬٦٧٦٫٠٤ XOF
٥٠٠ TJS٢٨٬٣٨٠٫٢ XOF
١٬٠٠٠ TJS٥٦٬٧٦٠٫٤ XOF
٥٬٠٠٠ TJS٢٨٣٬٨٠٢ XOF
١٠٬٠٠٠ TJS٥٦٧٬٦٠٤ XOF

مخطط XOF إلى TJS

1 XOF = ٠ TJS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل السوموني الطاجيكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٧٨٤٦٠٫٠١٨١٣٠
منخفض
٠٫٠١٧٣١٥٠٫٠١٧٣١٥
المتوسط
٠٫٠١٧٥١٤٠٫٠١٧٧٥٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٤٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
tjs

TJS - السوموني الطاجيكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوموني الطاجيكستاني هو سعر الصرف للزوج TJS إلى USD. رمز العملة لـ Tajikistani Somoni هو TJS. رمز العملة هو SM.

More السوموني الطاجيكستاني info

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