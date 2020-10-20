١ XOF إلى STN

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٣٧٦٣٦٨٢٨ دوربا ساو توميان
1 STN = ٢٦٫٥٦٩٧ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٣٧٦٣٦٨٢٨ دوربا ساو توميان
1 STN = ٢٦٫٥٦٩٧ XOF
XOF
STN
|١ XOF
|٠٫٠٣٧٦٣٦٨ STN
|٥ XOF
|٠٫١٨٨١٨٤ STN
|١٠ XOF
|٠٫٣٧٦٣٦٨ STN
|٢٥ XOF
|٠٫٩٤٠٩٢١ STN
|٥٠ XOF
|١٫٨٨١٨٤ STN
|١٠٠ XOF
|٣٫٧٦٣٦٨ STN
|٥٠٠ XOF
|١٨٫٨١٨٤ STN
|١٬٠٠٠ XOF
|٣٧٫٦٣٦٨ STN
|٥٬٠٠٠ XOF
|١٨٨٫١٨٤ STN
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٣٧٦٫٣٦٨ STN
1 XOF = ٠ STN
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٣٨٠٩٤
|٠٫٠٣٨١٠٨
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٣٧٠٦٧
|٠٫٠٣٧٠٦٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٣٧٥٧٧
|٠٫٠٣٧٥٧١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٧٣٪
|٠٫٦٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STN إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STN. رمز العملة هو Db.More دوربا ساو توميان info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings