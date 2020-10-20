١ XOF إلى SOS

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٩٣٦٥٥٦٨٢ الشلن الصومالي

1 SOS = ١٫٠٦٧٧٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الشلن الصومالي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الشلن الصومالي

xof
XOF
sos
SOS
١ XOF٠٫٩٣٦٥٥٧ SOS
٥ XOF٤٫٦٨٢٧٨ SOS
١٠ XOF٩٫٣٦٥٥٧ SOS
٢٥ XOF٢٣٫٤١٣٩ SOS
٥٠ XOF٤٦٫٨٢٧٨ SOS
١٠٠ XOF٩٣٫٦٥٥٧ SOS
٥٠٠ XOF٤٦٨٫٢٧٨ SOS
١٬٠٠٠ XOF٩٣٦٫٥٥٧ SOS
٥٬٠٠٠ XOF٤٬٦٨٢٫٧٨ SOS
١٠٬٠٠٠ XOF٩٬٣٦٥٫٥٧ SOS

حوِّل الشلن الصومالي إلى الفرنك الوسط أفريقي

sos
SOS
xof
XOF
١ SOS١٫٠٦٧٧٤ XOF
٥ SOS٥٫٣٣٨٧ XOF
١٠ SOS١٠٫٦٧٧٤ XOF
٢٥ SOS٢٦٫٦٩٣٥ XOF
٥٠ SOS٥٣٫٣٨٧ XOF
١٠٠ SOS١٠٦٫٧٧٤ XOF
٥٠٠ SOS٥٣٣٫٨٧ XOF
١٬٠٠٠ SOS١٬٠٦٧٫٧٤ XOF
٥٬٠٠٠ SOS٥٬٣٣٨٫٧ XOF
١٠٬٠٠٠ SOS١٠٬٦٧٧٫٤ XOF

مخطط XOF إلى SOS

1 XOF = ٠ SOS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الشلن الصومالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٩٤٨٢٥٠٫٩٤٨٢٥
منخفض
٠٫٩٢٨١٤٠٫٩٢١١٨
المتوسط
٠٫٩٣٥٩٣٠٫٩٣٦٥٩
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٤٢٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
sos

SOS - الشلن الصومالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الصومالي هو سعر الصرف للزوج SOS إلى USD. رمز العملة لـ Somali Shillings هو SOS. رمز العملة هو S.

More الشلن الصومالي info

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