١ XOF إلى SEK

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١٧٣٢٦٣٦٧ الكرونا السويدية

1 SEK = ٥٧٫٧١٥٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الكرونا السويدية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٦ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الكرونا السويدية

xof
XOF
sek
SEK
١ XOF٠٫٠١٧٣٢٦٤ SEK
٥ XOF٠٫٠٨٦٦٣١٨ SEK
١٠ XOF٠٫١٧٣٢٦٤ SEK
٢٥ XOF٠٫٤٣٣١٥٩ SEK
٥٠ XOF٠٫٨٦٦٣١٨ SEK
١٠٠ XOF١٫٧٣٢٦٤ SEK
٥٠٠ XOF٨٫٦٦٣١٨ SEK
١٬٠٠٠ XOF١٧٫٣٢٦٤ SEK
٥٬٠٠٠ XOF٨٦٫٦٣١٨ SEK
١٠٬٠٠٠ XOF١٧٣٫٢٦٤ SEK

حوِّل الكرونا السويدية إلى الفرنك الوسط أفريقي

sek
SEK
xof
XOF
١ SEK٥٧٫٧١٥٥ XOF
٥ SEK٢٨٨٫٥٧٨ XOF
١٠ SEK٥٧٧٫١٥٥ XOF
٢٥ SEK١٬٤٤٢٫٨٩ XOF
٥٠ SEK٢٬٨٨٥٫٧٨ XOF
١٠٠ SEK٥٬٧٧١٫٥٥ XOF
٥٠٠ SEK٢٨٬٨٥٧٫٨ XOF
١٬٠٠٠ SEK٥٧٬٧١٥٫٥ XOF
٥٬٠٠٠ SEK٢٨٨٬٥٧٨ XOF
١٠٬٠٠٠ SEK٥٧٧٬١٥٥ XOF

مخطط XOF إلى SEK

1 XOF = ٠ SEK

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الكرونا السويدية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٧٤٢٤٠٫٠١٧٩١٩
منخفض
٠٫٠١٧٠٩٣٠٫٠١٧٠٩٣
المتوسط
٠٫٠١٧٢٤٠٠٫٠١٧٥٤٥
التقلب
٠٫٤٠٪؜٠٫٣٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
sek

SEK - الكرونا السويدية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا السويدية هو سعر الصرف للزوج SEK إلى USD. رمز العملة لـ Swedish Kronor هو SEK. رمز العملة هو kr.

More الكرونا السويدية info

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