١ XOF إلى SCR

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٢٢٦٢٤١٨١ الروبية السيشيلية

1 SCR = ٤٤٫٢٠٠٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبية السيشيلية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبية السيشيلية

xof
XOF
scr
SCR
١ XOF٠٫٠٢٢٦٢٤٢ SCR
٥ XOF٠٫١١٣١٢١ SCR
١٠ XOF٠٫٢٢٦٢٤٢ SCR
٢٥ XOF٠٫٥٦٥٦٠٥ SCR
٥٠ XOF١٫١٣١٢١ SCR
١٠٠ XOF٢٫٢٦٢٤٢ SCR
٥٠٠ XOF١١٫٣١٢١ SCR
١٬٠٠٠ XOF٢٢٫٦٢٤٢ SCR
٥٬٠٠٠ XOF١١٣٫١٢١ SCR
١٠٬٠٠٠ XOF٢٢٦٫٢٤٢ SCR

حوِّل الروبية السيشيلية إلى الفرنك الوسط أفريقي

scr
SCR
xof
XOF
١ SCR٤٤٫٢٠٠٥ XOF
٥ SCR٢٢١٫٠٠٢ XOF
١٠ SCR٤٤٢٫٠٠٥ XOF
٢٥ SCR١٬١٠٥٫٠١ XOF
٥٠ SCR٢٬٢١٠٫٠٢ XOF
١٠٠ SCR٤٬٤٢٠٫٠٥ XOF
٥٠٠ SCR٢٢٬١٠٠٫٢ XOF
١٬٠٠٠ SCR٤٤٬٢٠٠٫٥ XOF
٥٬٠٠٠ SCR٢٢١٬٠٠٢ XOF
١٠٬٠٠٠ SCR٤٤٢٬٠٠٥ XOF

مخطط XOF إلى SCR

1 XOF = ٠ SCR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الروبية السيشيلية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٤٣٠٨٠٫٠٢٤٤٤٤
منخفض
٠٫٠٢٢٢٢٣٠٫٠٢١٧٥٢
المتوسط
٠٫٠٢٢٩٥٨٠٫٠٢٢٧٦٩
التقلب
٣٫٢٩٪؜٣٫٧٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
scr

SCR - الروبية السيشيلية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السيشيلية هو سعر الصرف للزوج SCR إلى USD. رمز العملة لـ Seychellois Rupees هو SCR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية السيشيلية info

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