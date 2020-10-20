١ XOF إلى SAR

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٦١٤١٣٨٩٧ الريال السعودي

1 SAR = ١٦٢٫٨٣٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال السعودي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٥٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال السعودي

xof
XOF
sar
SAR
١ XOF٠٫٠٠٦١٤١٣٩ SAR
٥ XOF٠٫٠٣٠٧٠٦٩ SAR
١٠ XOF٠٫٠٦١٤١٣٩ SAR
٢٥ XOF٠٫١٥٣٥٣٥ SAR
٥٠ XOF٠٫٣٠٧٠٦٩ SAR
١٠٠ XOF٠٫٦١٤١٣٩ SAR
٥٠٠ XOF٣٫٠٧٠٦٩ SAR
١٬٠٠٠ XOF٦٫١٤١٣٩ SAR
٥٬٠٠٠ XOF٣٠٫٧٠٦٩ SAR
١٠٬٠٠٠ XOF٦١٫٤١٣٩ SAR

حوِّل الريال السعودي إلى الفرنك الوسط أفريقي

sar
SAR
xof
XOF
١ SAR١٦٢٫٨٣ XOF
٥ SAR٨١٤٫١٤٨ XOF
١٠ SAR١٬٦٢٨٫٣ XOF
٢٥ SAR٤٬٠٧٠٫٧٤ XOF
٥٠ SAR٨٬١٤١٫٤٨ XOF
١٠٠ SAR١٦٬٢٨٣ XOF
٥٠٠ SAR٨١٬٤١٤٫٨ XOF
١٬٠٠٠ SAR١٦٢٬٨٣٠ XOF
٥٬٠٠٠ SAR٨١٤٬١٤٨ XOF
١٠٬٠٠٠ SAR١٬٦٢٨٬٣٠٠ XOF

مخطط XOF إلى SAR

1 XOF = ٠ SAR

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الريال السعودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦٢٣٥٣٠٫٠٠٦٢٣٥٣
منخفض
٠٫٠٠٦١٠٥٧٠٫٠٠٦٠٧١٨
المتوسط
٠٫٠٠٦١٥٠٠٠٫٠٠٦١٥٤٨
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
sar

SAR - الريال السعودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال السعودي هو سعر الصرف للزوج SAR إلى USD. رمز العملة لـ الريالات السعودية هو SAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال السعودي info

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