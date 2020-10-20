١ XOF إلى PLN

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٦٥٥٣٤٧١١ الزلوتي البولندي

1 PLN = ١٥٢٫٥٩١ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الزلوتي البولندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٥ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الزلوتي البولندي

xof
XOF
pln
PLN
١ XOF٠٫٠٠٦٥٥٣٤٧ PLN
٥ XOF٠٫٠٣٢٧٦٧٤ PLN
١٠ XOF٠٫٠٦٥٥٣٤٧ PLN
٢٥ XOF٠٫١٦٣٨٣٧ PLN
٥٠ XOF٠٫٣٢٧٦٧٤ PLN
١٠٠ XOF٠٫٦٥٥٣٤٧ PLN
٥٠٠ XOF٣٫٢٧٦٧٤ PLN
١٬٠٠٠ XOF٦٫٥٥٣٤٧ PLN
٥٬٠٠٠ XOF٣٢٫٧٦٧٤ PLN
١٠٬٠٠٠ XOF٦٥٫٥٣٤٧ PLN

حوِّل الزلوتي البولندي إلى الفرنك الوسط أفريقي

pln
PLN
xof
XOF
١ PLN١٥٢٫٥٩١ XOF
٥ PLN٧٦٢٫٩٥٤ XOF
١٠ PLN١٬٥٢٥٫٩١ XOF
٢٥ PLN٣٬٨١٤٫٧٧ XOF
٥٠ PLN٧٬٦٢٩٫٥٤ XOF
١٠٠ PLN١٥٬٢٥٩٫١ XOF
٥٠٠ PLN٧٦٬٢٩٥٫٤ XOF
١٬٠٠٠ PLN١٥٢٬٥٩١ XOF
٥٬٠٠٠ PLN٧٦٢٬٩٥٤ XOF
١٠٬٠٠٠ PLN١٬٥٢٥٬٩١٠ XOF

مخطط XOF إلى PLN

1 XOF = ٠ PLN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الزلوتي البولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦٦٨٧٤٠٫٠٠٦٦٨٧٤
منخفض
٠٫٠٠٦٥١٤٤٠٫٠٠٦٤٨٢٧
المتوسط
٠٫٠٠٦٥٨٩٢٠٫٠٠٦٥٥٩٩
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٣٦٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
pln

PLN - الزلوتي البولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الزلوتي البولندي هو سعر الصرف للزوج PLN إلى USD. رمز العملة لـ Polish Zlotych هو PLN. رمز العملة هو zł.

More الزلوتي البولندي info

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