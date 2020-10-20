١ XOF إلى PHP

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٩٦٥١١٢٧٤ البيزو الفلبيني

1 PHP = ١٠٫٣٦١٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو الفلبيني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٥ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو الفلبيني

xof
XOF
php
PHP
١ XOF٠٫٠٩٦٥١١٣ PHP
٥ XOF٠٫٤٨٢٥٥٦ PHP
١٠ XOF٠٫٩٦٥١١٣ PHP
٢٥ XOF٢٫٤١٢٧٨ PHP
٥٠ XOF٤٫٨٢٥٥٦ PHP
١٠٠ XOF٩٫٦٥١١٣ PHP
٥٠٠ XOF٤٨٫٢٥٥٦ PHP
١٬٠٠٠ XOF٩٦٫٥١١٣ PHP
٥٬٠٠٠ XOF٤٨٢٫٥٥٦ PHP
١٠٬٠٠٠ XOF٩٦٥٫١١٣ PHP

حوِّل البيزو الفلبيني إلى الفرنك الوسط أفريقي

php
PHP
xof
XOF
١ PHP١٠٫٣٦١٥ XOF
٥ PHP٥١٫٨٠٧٤ XOF
١٠ PHP١٠٣٫٦١٥ XOF
٢٥ PHP٢٥٩٫٠٣٧ XOF
٥٠ PHP٥١٨٫٠٧٤ XOF
١٠٠ PHP١٬٠٣٦٫١٥ XOF
٥٠٠ PHP٥٬١٨٠٫٧٤ XOF
١٬٠٠٠ PHP١٠٬٣٦١٫٥ XOF
٥٬٠٠٠ PHP٥١٬٨٠٧٫٤ XOF
١٠٬٠٠٠ PHP١٠٣٬٦١٥ XOF

مخطط XOF إلى PHP

1 XOF = ٠ PHP

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البيزو الفلبيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٧٦٣١٠٫٠٩٧٦٣١
منخفض
٠٫٠٩٥٤٣٨٠٫٠٩١٨٠٦
المتوسط
٠٫٠٩٦٢٨٣٠٫٠٩٥٠١١
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٣٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
php

PHP - البيزو الفلبيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الفلبيني هو سعر الصرف للزوج PHP إلى USD. رمز العملة لـ Philippine Pesos هو PHP. رمز العملة هو ₱.

More البيزو الفلبيني info

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