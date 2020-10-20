١ XOF إلى MZM

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

١٠٥٫٠١٥٣٦ Mozambican Metical

1 MZM = ٠٫٠٠٩٥٢٢٤٢ XOF

MZM استُبدِلَت بـ MZN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Mozambican Metical التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٩ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Mozambican Metical

xof
XOF
mzm
MZM
١ XOF١٠٥٫٠١٥ MZM
٥ XOF٥٢٥٫٠٧٧ MZM
١٠ XOF١٬٠٥٠٫١٥ MZM
٢٥ XOF٢٬٦٢٥٫٣٨ MZM
٥٠ XOF٥٬٢٥٠٫٧٧ MZM
١٠٠ XOF١٠٬٥٠١٫٥ MZM
٥٠٠ XOF٥٢٬٥٠٧٫٧ MZM
١٬٠٠٠ XOF١٠٥٬٠١٥ MZM
٥٬٠٠٠ XOF٥٢٥٬٠٧٧ MZM
١٠٬٠٠٠ XOF١٬٠٥٠٬١٥٠ MZM

حوِّل Mozambican Metical إلى الفرنك الوسط أفريقي

mzm
MZM
xof
XOF
١ MZM٠٫٠٠٩٥٢٢٤٢ XOF
٥ MZM٠٫٠٤٧٦١٢١ XOF
١٠ MZM٠٫٠٩٥٢٢٤٢ XOF
٢٥ MZM٠٫٢٣٨٠٦ XOF
٥٠ MZM٠٫٤٧٦١٢١ XOF
١٠٠ MZM٠٫٩٥٢٢٤٢ XOF
٥٠٠ MZM٤٫٧٦١٢١ XOF
١٬٠٠٠ MZM٩٫٥٢٢٤٢ XOF
٥٬٠٠٠ MZM٤٧٫٦١٢١ XOF
١٠٬٠٠٠ MZM٩٥٫٢٢٤٢ XOF

مخطط XOF إلى MZM

1 XOF = ٠ MZM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Mozambican Metical

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٠٥٨٠٠٫١٠٦٢٦
منخفض
٠٫١٠٣٥٨٠٫١٠٣٣٨
المتوسط
٠٫١٠٤٤٥٠٫١٠٤٦٦
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٣٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
mzm

MZM - Mozambican Metical

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Mozambican Metical هو سعر الصرف للزوج MZM إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZM.

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings