١ XOF إلى MYR

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٧٧٥٤٤٢١٨ الرينجت الماليزي

1 MYR = ١٢٨٫٩٥٩ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الرينجت الماليزي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٥ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الرينجت الماليزي

xof
XOF
myr
MYR
١ XOF٠٫٠٠٧٧٥٤٤٢ MYR
٥ XOF٠٫٠٣٨٧٧٢١ MYR
١٠ XOF٠٫٠٧٧٥٤٤٢ MYR
٢٥ XOF٠٫١٩٣٨٦١ MYR
٥٠ XOF٠٫٣٨٧٧٢١ MYR
١٠٠ XOF٠٫٧٧٥٤٤٢ MYR
٥٠٠ XOF٣٫٨٧٧٢١ MYR
١٬٠٠٠ XOF٧٫٧٥٤٤٢ MYR
٥٬٠٠٠ XOF٣٨٫٧٧٢١ MYR
١٠٬٠٠٠ XOF٧٧٫٥٤٤٢ MYR

حوِّل الرينجت الماليزي إلى الفرنك الوسط أفريقي

myr
MYR
xof
XOF
١ MYR١٢٨٫٩٥٩ XOF
٥ MYR٦٤٤٫٧٩٣ XOF
١٠ MYR١٬٢٨٩٫٥٩ XOF
٢٥ MYR٣٬٢٢٣٫٩٧ XOF
٥٠ MYR٦٬٤٤٧٫٩٣ XOF
١٠٠ MYR١٢٬٨٩٥٫٩ XOF
٥٠٠ MYR٦٤٬٤٧٩٫٣ XOF
١٬٠٠٠ MYR١٢٨٬٩٥٩ XOF
٥٬٠٠٠ MYR٦٤٤٬٧٩٣ XOF
١٠٬٠٠٠ MYR١٬٢٨٩٬٥٩٠ XOF

مخطط XOF إلى MYR

1 XOF = ٠ MYR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الرينجت الماليزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٧٨٢٦٧٠٫٠٠٧٨٦٩٤
منخفض
٠٫٠٠٧٦٧٢٧٠٫٠٠٧٦٧٢٧
المتوسط
٠٫٠٠٧٧٢٥٩٠٫٠٠٧٧٦٢٨
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٣٢٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
myr

MYR - الرينجت الماليزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الرينجت الماليزي هو سعر الصرف للزوج MYR إلى USD. رمز العملة لـ الرينجات الماليزية هو MYR. رمز العملة هو RM.

More الرينجت الماليزي info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings