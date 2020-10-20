١ XOF إلى MUR

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٧٧٥٧٢٧٤٤ الروبي الموريشي

1 MUR = ١٢٫٨٩١١ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبي الموريشي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبي الموريشي

xof
XOF
mur
MUR
١ XOF٠٫٠٧٧٥٧٢٧ MUR
٥ XOF٠٫٣٨٧٨٦٤ MUR
١٠ XOF٠٫٧٧٥٧٢٧ MUR
٢٥ XOF١٫٩٣٩٣٢ MUR
٥٠ XOF٣٫٨٧٨٦٤ MUR
١٠٠ XOF٧٫٧٥٧٢٧ MUR
٥٠٠ XOF٣٨٫٧٨٦٤ MUR
١٬٠٠٠ XOF٧٧٫٥٧٢٧ MUR
٥٬٠٠٠ XOF٣٨٧٫٨٦٤ MUR
١٠٬٠٠٠ XOF٧٧٥٫٧٢٧ MUR

حوِّل الروبي الموريشي إلى الفرنك الوسط أفريقي

mur
MUR
xof
XOF
١ MUR١٢٫٨٩١١ XOF
٥ MUR٦٤٫٤٥٥٦ XOF
١٠ MUR١٢٨٫٩١١ XOF
٢٥ MUR٣٢٢٫٢٧٨ XOF
٥٠ MUR٦٤٤٫٥٥٦ XOF
١٠٠ MUR١٬٢٨٩٫١١ XOF
٥٠٠ MUR٦٬٤٤٥٫٥٦ XOF
١٬٠٠٠ MUR١٢٬٨٩١٫١ XOF
٥٬٠٠٠ MUR٦٤٬٤٥٥٫٦ XOF
١٠٬٠٠٠ MUR١٢٨٬٩١١ XOF

مخطط XOF إلى MUR

1 XOF = ٠ MUR

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الروبي الموريشي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٧٧١٩٣٠٫٠٧٧٩٥١
منخفض
٠٫٠٧٥١٩٦٠٫٠٧٥١٩٦
المتوسط
٠٫٠٧٦٤٣٧٠٫٠٧٦١١٢
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٦٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
mur

MUR - الروبي الموريشي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي الموريشي هو سعر الصرف للزوج MUR إلى USD. رمز العملة لـ Mauritian Rupees هو MUR. رمز العملة هو ₨.

More الروبي الموريشي info

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