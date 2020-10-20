١ XOF إلى MGA

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٧٫٣٣٤٨٨٤٢ الأرياري المدغشقري

1 MGA = ٠٫١٣٦٣٣٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الأرياري المدغشقري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الأرياري المدغشقري

xof
XOF
mga
MGA
١ XOF٧٫٣٣٤٨٨ MGA
٥ XOF٣٦٫٦٧٤٤ MGA
١٠ XOF٧٣٫٣٤٨٨ MGA
٢٥ XOF١٨٣٫٣٧٢ MGA
٥٠ XOF٣٦٦٫٧٤٤ MGA
١٠٠ XOF٧٣٣٫٤٨٨ MGA
٥٠٠ XOF٣٬٦٦٧٫٤٤ MGA
١٬٠٠٠ XOF٧٬٣٣٤٫٨٨ MGA
٥٬٠٠٠ XOF٣٦٬٦٧٤٫٤ MGA
١٠٬٠٠٠ XOF٧٣٬٣٤٨٫٨ MGA

حوِّل الأرياري المدغشقري إلى الفرنك الوسط أفريقي

mga
MGA
xof
XOF
١ MGA٠٫١٣٦٣٣٥ XOF
٥ MGA٠٫٦٨١٦٧٤ XOF
١٠ MGA١٫٣٦٣٣٥ XOF
٢٥ MGA٣٫٤٠٨٣٧ XOF
٥٠ MGA٦٫٨١٦٧٤ XOF
١٠٠ MGA١٣٫٦٣٣٥ XOF
٥٠٠ MGA٦٨٫١٦٧٤ XOF
١٬٠٠٠ MGA١٣٦٫٣٣٥ XOF
٥٬٠٠٠ MGA٦٨١٫٦٧٤ XOF
١٠٬٠٠٠ MGA١٬٣٦٣٫٣٥ XOF

مخطط XOF إلى MGA

1 XOF = ٠ MGA

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الأرياري المدغشقري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٫٤٢٨٢٧٫٤٢٨٢
منخفض
٧٫٢٥٠٦٧٫٠٨٦٥
المتوسط
٧٫٣٣٤٩٧٫٢٧٩٤
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
mga

MGA - الأرياري المدغشقري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأرياري المدغشقري هو سعر الصرف للزوج MGA إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Ariary هو MGA. رمز العملة هو Ar.

More الأرياري المدغشقري info

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