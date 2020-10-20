١ XOF إلى LUNA

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٠٫٠٠٥٠٧١٣٨٧٠١٨٧٧٧ Terra

1 LUNA = ١٩٧٫١٨٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الفرنك الوسط أفريقي إلى Terra التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Terra

xof
XOF
luna
LUNA
١ XOF٠٫٠٠٥٠٧١٣٩ LUNA
٥ XOF٠٫٠٢٥٣٥٦٩ LUNA
١٠ XOF٠٫٠٥٠٧١٣٩ LUNA
٢٥ XOF٠٫١٢٦٧٨٥ LUNA
٥٠ XOF٠٫٢٥٣٥٦٩ LUNA
١٠٠ XOF٠٫٥٠٧١٣٩ LUNA
٥٠٠ XOF٢٫٥٣٥٦٩ LUNA
١٬٠٠٠ XOF٥٫٠٧١٣٩ LUNA
٥٬٠٠٠ XOF٢٥٫٣٥٦٩ LUNA
١٠٬٠٠٠ XOF٥٠٫٧١٣٩ LUNA

حوِّل Terra إلى الفرنك الوسط أفريقي

luna
LUNA
xof
XOF
١ LUNA١٩٧٫١٨٥ XOF
٥ LUNA٩٨٥٫٩٢٤ XOF
١٠ LUNA١٬٩٧١٫٨٥ XOF
٢٥ LUNA٤٬٩٢٩٫٦٢ XOF
٥٠ LUNA٩٬٨٥٩٫٢٤ XOF
١٠٠ LUNA١٩٬٧١٨٫٥ XOF
٥٠٠ LUNA٩٨٬٥٩٢٫٤ XOF
١٬٠٠٠ LUNA١٩٧٬١٨٥ XOF
٥٬٠٠٠ LUNA٩٨٥٬٩٢٤ XOF
١٠٬٠٠٠ LUNA١٬٩٧١٬٨٥٠ XOF

مخطط XOF إلى LUNA

1 XOF = ٠ LUNA

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Terra

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦٢٣٧٤٠٫٠٠٦٢٣٧٤
منخفض
٠٫٠٠٢٨٦٣٠٠٫٠٠٢٨٦٣٠
المتوسط
٠٫٠٠٤٥٩٧٥٠٫٠٠٤٥٥٥٥
التقلب
١٣٫٥٧٪؜١٢٫٧٩٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
luna

LUNA - Terra

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Terra هو سعر الصرف للزوج LUNA إلى USD. رمز العملة لـ Terra هو LUNA.

More Terra info

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