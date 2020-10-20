١ XOF إلى LINK

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠٠١١٤٨٣٨٩٥٢٩٣٤ Chainlink
1 LINK = ٨٬٧٠٧٫٨٥ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠٠١١٤٨٣٨٩٥٢٩٣٤ Chainlink
1 LINK = ٨٬٧٠٧٫٨٥ XOF
XOF
LINK
|١ XOF
|٠٫٠٠٠١١٤٨٣٩ LINK
|٥ XOF
|٠٫٠٠٠٥٧٤١٩٥ LINK
|١٠ XOF
|٠٫٠٠١١٤٨٣٩ LINK
|٢٥ XOF
|٠٫٠٠٢٨٧٠٩٧ LINK
|٥٠ XOF
|٠٫٠٠٥٧٤١٩٥ LINK
|١٠٠ XOF
|٠٫٠١١٤٨٣٩ LINK
|٥٠٠ XOF
|٠٫٠٥٧٤١٩٥ LINK
|١٬٠٠٠ XOF
|٠٫١١٤٨٣٩ LINK
|٥٬٠٠٠ XOF
|٠٫٥٧٤١٩٥ LINK
|١٠٬٠٠٠ XOF
|١٫١٤٨٣٩ LINK
LINK
XOF
|١ LINK
|٨٬٧٠٧٫٨٥ XOF
|٥ LINK
|٤٣٬٥٣٩٫٢ XOF
|١٠ LINK
|٨٧٬٠٧٨٫٥ XOF
|٢٥ LINK
|٢١٧٬٦٩٦ XOF
|٥٠ LINK
|٤٣٥٬٣٩٢ XOF
|١٠٠ LINK
|٨٧٠٬٧٨٥ XOF
|٥٠٠ LINK
|٤٬٣٥٣٬٩٢٠ XOF
|١٬٠٠٠ LINK
|٨٬٧٠٧٬٨٥٠ XOF
|٥٬٠٠٠ LINK
|٤٣٬٥٣٩٬٢٠٠ XOF
|١٠٬٠٠٠ LINK
|٨٧٬٠٧٨٬٥٠٠ XOF
1 XOF = ٠ LINK
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠١٢٣٥٥
|٠٫٠٠٠١٢٦٩٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٠٩١١٣٣
|٠٫٠٠٠٠٨٨٢٢٦
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠١٠٩٤٩
|٠٫٠٠٠١٠٨٠٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٣٫٢٣٪
|٣٫٩٤٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chainlink هو سعر الصرف للزوج LINK إلى USD. رمز العملة لـ Chainlink هو LINK.More Chainlink info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings