١ XOF إلى LINK

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٠٫٠٠٠١١٤٨٣٨٩٥٢٩٣٤ Chainlink

1 LINK = ٨٬٧٠٧٫٨٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الفرنك الوسط أفريقي إلى Chainlink التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Chainlink

xof
XOF
link
LINK
١ XOF٠٫٠٠٠١١٤٨٣٩ LINK
٥ XOF٠٫٠٠٠٥٧٤١٩٥ LINK
١٠ XOF٠٫٠٠١١٤٨٣٩ LINK
٢٥ XOF٠٫٠٠٢٨٧٠٩٧ LINK
٥٠ XOF٠٫٠٠٥٧٤١٩٥ LINK
١٠٠ XOF٠٫٠١١٤٨٣٩ LINK
٥٠٠ XOF٠٫٠٥٧٤١٩٥ LINK
١٬٠٠٠ XOF٠٫١١٤٨٣٩ LINK
٥٬٠٠٠ XOF٠٫٥٧٤١٩٥ LINK
١٠٬٠٠٠ XOF١٫١٤٨٣٩ LINK

حوِّل Chainlink إلى الفرنك الوسط أفريقي

link
LINK
xof
XOF
١ LINK٨٬٧٠٧٫٨٥ XOF
٥ LINK٤٣٬٥٣٩٫٢ XOF
١٠ LINK٨٧٬٠٧٨٫٥ XOF
٢٥ LINK٢١٧٬٦٩٦ XOF
٥٠ LINK٤٣٥٬٣٩٢ XOF
١٠٠ LINK٨٧٠٬٧٨٥ XOF
٥٠٠ LINK٤٬٣٥٣٬٩٢٠ XOF
١٬٠٠٠ LINK٨٬٧٠٧٬٨٥٠ XOF
٥٬٠٠٠ LINK٤٣٬٥٣٩٬٢٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ LINK٨٧٬٠٧٨٬٥٠٠ XOF

مخطط XOF إلى LINK

1 XOF = ٠ LINK

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Chainlink

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٢٣٥٥٠٫٠٠٠١٢٦٩٩
منخفض
٠٫٠٠٠٠٩١١٣٣٠٫٠٠٠٠٨٨٢٢٦
المتوسط
٠٫٠٠٠١٠٩٤٩٠٫٠٠٠١٠٨٠٤
التقلب
٣٫٢٣٪؜٣٫٩٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
link

LINK - Chainlink

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chainlink هو سعر الصرف للزوج LINK إلى USD. رمز العملة لـ Chainlink هو LINK.

More Chainlink info

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