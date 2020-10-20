١ XOF إلى JPY

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٢٦٥٥٨٨٧٥ الين الياباني

1 JPY = ٣٫٧٦٥٢٢ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الين الياباني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٦ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الين الياباني

xof
XOF
jpy
JPY
١ XOF٠٫٢٦٥٥٨٩ JPY
٥ XOF١٫٣٢٧٩٤ JPY
١٠ XOF٢٫٦٥٥٨٩ JPY
٢٥ XOF٦٫٦٣٩٧٢ JPY
٥٠ XOF١٣٫٢٧٩٤ JPY
١٠٠ XOF٢٦٫٥٥٨٩ JPY
٥٠٠ XOF١٣٢٫٧٩٤ JPY
١٬٠٠٠ XOF٢٦٥٫٥٨٩ JPY
٥٬٠٠٠ XOF١٬٣٢٧٫٩٤ JPY
١٠٬٠٠٠ XOF٢٬٦٥٥٫٨٩ JPY

حوِّل الين الياباني إلى الفرنك الوسط أفريقي

jpy
JPY
xof
XOF
١ JPY٣٫٧٦٥٢٢ XOF
٥ JPY١٨٫٨٢٦١ XOF
١٠ JPY٣٧٫٦٥٢٢ XOF
٢٥ JPY٩٤٫١٣٠٥ XOF
٥٠ JPY١٨٨٫٢٦١ XOF
١٠٠ JPY٣٧٦٫٥٢٢ XOF
٥٠٠ JPY١٬٨٨٢٫٦١ XOF
١٬٠٠٠ JPY٣٬٧٦٥٫٢٢ XOF
٥٬٠٠٠ JPY١٨٬٨٢٦٫١ XOF
١٠٬٠٠٠ JPY٣٧٬٦٥٢٫٢ XOF

مخطط XOF إلى JPY

1 XOF = ٠ JPY

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الين الياباني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٦٤٦٣٠٫٢٦٤٦٣
منخفض
٠٫٢٥٧٠٦٠٫٢٤٨٨٥
المتوسط
٠٫٢٥٩٦٩٠٫٢٥٦٣٤
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٣٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
jpy

JPY - الين الياباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الين الياباني هو سعر الصرف للزوج JPY إلى USD. رمز العملة لـ الين الياباني هو JPY. رمز العملة هو ¥.

More الين الياباني info

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