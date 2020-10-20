١ XOF إلى ITL

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٢٫٩٥١٨٢٤٦ Italian Lira

1 ITL = ٠٫٣٣٨٧٧٤ XOF

ITL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Italian Lira التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٨ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Italian Lira

xof
XOF
itl
ITL
١ XOF٢٫٩٥١٨٢ ITL
٥ XOF١٤٫٧٥٩١ ITL
١٠ XOF٢٩٫٥١٨٢ ITL
٢٥ XOF٧٣٫٧٩٥٦ ITL
٥٠ XOF١٤٧٫٥٩١ ITL
١٠٠ XOF٢٩٥٫١٨٢ ITL
٥٠٠ XOF١٬٤٧٥٫٩١ ITL
١٬٠٠٠ XOF٢٬٩٥١٫٨٢ ITL
٥٬٠٠٠ XOF١٤٬٧٥٩٫١ ITL
١٠٬٠٠٠ XOF٢٩٬٥١٨٫٢ ITL

حوِّل Italian Lira إلى الفرنك الوسط أفريقي

itl
ITL
xof
XOF
١ ITL٠٫٣٣٨٧٧٤ XOF
٥ ITL١٫٦٩٣٨٧ XOF
١٠ ITL٣٫٣٨٧٧٤ XOF
٢٥ ITL٨٫٤٦٩٣٤ XOF
٥٠ ITL١٦٫٩٣٨٧ XOF
١٠٠ ITL٣٣٫٨٧٧٤ XOF
٥٠٠ ITL١٦٩٫٣٨٧ XOF
١٬٠٠٠ ITL٣٣٨٫٧٧٤ XOF
٥٬٠٠٠ ITL١٬٦٩٣٫٨٧ XOF
١٠٬٠٠٠ ITL٣٬٣٨٧٫٧٤ XOF

مخطط XOF إلى ITL

1 XOF = ٠ ITL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Italian Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
itl

ITL - Italian Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Italian Lira هو سعر الصرف للزوج ITL إلى USD. رمز العملة لـ Italian Lire هو ITL.

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