١ XOF إلى INR

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫١٣٦٩٥٨٤٦ الروبية الهندية

1 INR = ٧٫٣٠١٤٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبية الهندية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٦ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبية الهندية

xof
XOF
inr
INR
١ XOF٠٫١٣٦٩٥٨ INR
٥ XOF٠٫٦٨٤٧٩٢ INR
١٠ XOF١٫٣٦٩٥٨ INR
٢٥ XOF٣٫٤٢٣٩٦ INR
٥٠ XOF٦٫٨٤٧٩٢ INR
١٠٠ XOF١٣٫٦٩٥٨ INR
٥٠٠ XOF٦٨٫٤٧٩٢ INR
١٬٠٠٠ XOF١٣٦٫٩٥٨ INR
٥٬٠٠٠ XOF٦٨٤٫٧٩٢ INR
١٠٬٠٠٠ XOF١٬٣٦٩٫٥٨ INR

حوِّل الروبية الهندية إلى الفرنك الوسط أفريقي

inr
INR
xof
XOF
١ INR٧٫٣٠١٤٨ XOF
٥ INR٣٦٫٥٠٧٤ XOF
١٠ INR٧٣٫٠١٤٨ XOF
٢٥ INR١٨٢٫٥٣٧ XOF
٥٠ INR٣٦٥٫٠٧٤ XOF
١٠٠ INR٧٣٠٫١٤٨ XOF
٥٠٠ INR٣٬٦٥٠٫٧٤ XOF
١٬٠٠٠ INR٧٬٣٠١٫٤٨ XOF
٥٬٠٠٠ INR٣٦٬٥٠٧٫٤ XOF
١٠٬٠٠٠ INR٧٣٬٠١٤٫٨ XOF

مخطط XOF إلى INR

1 XOF = ٠ INR

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الروبية الهندية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٣٨٧٣٠٫١٣٨٧٣
منخفض
٠٫١٣٦٠٨٠٫١٣٥٢٦
المتوسط
٠٫١٣٦٩١٠٫١٣٦٩١
التقلب
٠٫٢٨٪؜٠٫٢٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
inr

INR - الروبية الهندية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الهندية هو سعر الصرف للزوج INR إلى USD. رمز العملة لـ الروبيات الهندية هو INR. رمز العملة هو ₹.

More الروبية الهندية info

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