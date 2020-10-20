١ XOF إلى HTG

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٢١٨٩٤٣٦٧ الجورد الهايتي

1 HTG = ٤٫٥٦٧٣٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الجورد الهايتي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الجورد الهايتي

xof
XOF
htg
HTG
١ XOF٠٫٢١٨٩٤٤ HTG
٥ XOF١٫٠٩٤٧٢ HTG
١٠ XOF٢٫١٨٩٤٤ HTG
٢٥ XOF٥٫٤٧٣٥٩ HTG
٥٠ XOF١٠٫٩٤٧٢ HTG
١٠٠ XOF٢١٫٨٩٤٤ HTG
٥٠٠ XOF١٠٩٫٤٧٢ HTG
١٬٠٠٠ XOF٢١٨٫٩٤٤ HTG
٥٬٠٠٠ XOF١٬٠٩٤٫٧٢ HTG
١٠٬٠٠٠ XOF٢٬١٨٩٫٤٤ HTG

حوِّل الجورد الهايتي إلى الفرنك الوسط أفريقي

htg
HTG
xof
XOF
١ HTG٤٫٥٦٧٣٨ XOF
٥ HTG٢٢٫٨٣٦٩ XOF
١٠ HTG٤٥٫٦٧٣٨ XOF
٢٥ HTG١١٤٫١٨٥ XOF
٥٠ HTG٢٢٨٫٣٦٩ XOF
١٠٠ HTG٤٥٦٫٧٣٨ XOF
٥٠٠ HTG٢٬٢٨٣٫٦٩ XOF
١٬٠٠٠ HTG٤٬٥٦٧٫٣٨ XOF
٥٬٠٠٠ HTG٢٢٬٨٣٦٫٩ XOF
١٠٬٠٠٠ HTG٤٥٬٦٧٣٫٨ XOF

مخطط XOF إلى HTG

1 XOF = ٠ HTG

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الجورد الهايتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٢٢١٤٠٫٢٢٣٣٠
منخفض
٠٫٢١٥٧١٠٫٢١٤٩٢
المتوسط
٠٫٢١٨٠٦٠٫٢١٨٢٥
التقلب
٠٫٨٧٪؜٠٫٨٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
htg

HTG - الجورد الهايتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجورد الهايتي هو سعر الصرف للزوج HTG إلى USD. رمز العملة لـ Haitian Gourdes هو HTG. رمز العملة هو G.

More الجورد الهايتي info

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