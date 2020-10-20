١ XOF إلى GHC

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٢٥٢٫٣٩٣١٥ Ghanaian Cedi

1 GHC = ٠٫٠٠٣٩٦٢٠٧ XOF

GHC استُبدِلَت بـ GHS

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Ghanaian Cedi التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٨ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Ghanaian Cedi

xof
XOF
ghc
GHC
١ XOF٢٥٢٫٣٩٣ GHC
٥ XOF١٬٢٦١٫٩٧ GHC
١٠ XOF٢٬٥٢٣٫٩٣ GHC
٢٥ XOF٦٬٣٠٩٫٨٣ GHC
٥٠ XOF١٢٬٦١٩٫٧ GHC
١٠٠ XOF٢٥٬٢٣٩٫٣ GHC
٥٠٠ XOF١٢٦٬١٩٧ GHC
١٬٠٠٠ XOF٢٥٢٬٣٩٣ GHC
٥٬٠٠٠ XOF١٬٢٦١٬٩٧٠ GHC
١٠٬٠٠٠ XOF٢٬٥٢٣٬٩٣٠ GHC

حوِّل Ghanaian Cedi إلى الفرنك الوسط أفريقي

ghc
GHC
xof
XOF
١ GHC٠٫٠٠٣٩٦٢٠٧ XOF
٥ GHC٠٫٠١٩٨١٠٤ XOF
١٠ GHC٠٫٠٣٩٦٢٠٧ XOF
٢٥ GHC٠٫٠٩٩٠٥١٨ XOF
٥٠ GHC٠٫١٩٨١٠٤ XOF
١٠٠ GHC٠٫٣٩٦٢٠٧ XOF
٥٠٠ GHC١٫٩٨١٠٤ XOF
١٬٠٠٠ GHC٣٫٩٦٢٠٧ XOF
٥٬٠٠٠ GHC١٩٫٨١٠٤ XOF
١٠٬٠٠٠ GHC٣٩٫٦٢٠٧ XOF

مخطط XOF إلى GHC

1 XOF = ٠ GHC

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Ghanaian Cedi

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٥١٣٦٠٫٠٢٥١٣٦
منخفض
٠٫٠٢٤٣٩٨٠٫٠٢١٧٥٩
المتوسط
٠٫٠٢٤٦٥٥٠٫٠٢٣٣٤٩
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ghc

GHC - Ghanaian Cedi

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ghanaian Cedi هو سعر الصرف للزوج GHC إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHC. رمز العملة هو ₵.

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