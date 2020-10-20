١ XOF إلى GBP

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠١٢٩١١٤٩٩ الجنيه البريطاني

1 GBP = ٧٧٤٫٥٠٣ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الجنيه البريطاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٦ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الجنيه البريطاني

xof
XOF
gbp
GBP
١ XOF٠٫٠٠١٢٩١١٥ GBP
٥ XOF٠٫٠٠٦٤٥٥٧٥ GBP
١٠ XOF٠٫٠١٢٩١١٥ GBP
٢٥ XOF٠٫٠٣٢٢٧٨٧ GBP
٥٠ XOF٠٫٠٦٤٥٥٧٥ GBP
١٠٠ XOF٠٫١٢٩١١٥ GBP
٥٠٠ XOF٠٫٦٤٥٥٧٥ GBP
١٬٠٠٠ XOF١٫٢٩١١٥ GBP
٥٬٠٠٠ XOF٦٫٤٥٥٧٥ GBP
١٠٬٠٠٠ XOF١٢٫٩١١٥ GBP

حوِّل الجنيه البريطاني إلى الفرنك الوسط أفريقي

gbp
GBP
xof
XOF
١ GBP٧٧٤٫٥٠٣ XOF
٥ GBP٣٬٨٧٢٫٥٢ XOF
١٠ GBP٧٬٧٤٥٫٠٣ XOF
٢٥ GBP١٩٬٣٦٢٫٦ XOF
٥٠ GBP٣٨٬٧٢٥٫٢ XOF
١٠٠ GBP٧٧٬٤٥٠٫٣ XOF
٥٠٠ GBP٣٨٧٬٢٥٢ XOF
١٬٠٠٠ GBP٧٧٤٬٥٠٣ XOF
٥٬٠٠٠ GBP٣٬٨٧٢٬٥٢٠ XOF
١٠٬٠٠٠ GBP٧٬٧٤٥٬٠٣٠ XOF

مخطط XOF إلى GBP

1 XOF = ٠ GBP

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الجنيه البريطاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٢٩٨٨٠٫٠٠١٣١٥١
منخفض
٠٫٠٠١٢٨٣٥٠٫٠٠١٢٨٣٥
المتوسط
٠٫٠٠١٢٩١٠٠٫٠٠١٣٠٠٦
التقلب
٠٫١٨٪؜٠٫١٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
gbp

GBP - الجنيه البريطاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه البريطاني هو سعر الصرف للزوج GBP إلى USD. رمز العملة لـ الجنيهات البريطانية هو GBP. رمز العملة هو £.

More الجنيه البريطاني info

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