١ XOF إلى ETH

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠٤٩٨٨٤٣٩٨٨ Ethereum

1 ETH = ٢٬٠٠٤٬٦٣٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
شراء العملات المشفرةKraken
الفرنك الوسط أفريقي إلى Ethereum التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Ethereum

xof
XOF
eth
ETH
١ XOF٠٫٠٠٠٠٠٠٤٩٨٨٤٤ ETH
٥ XOF٠٫٠٠٠٠٠٢٤٩٤٢٢ ETH
١٠ XOF٠٫٠٠٠٠٠٤٩٨٨٤٤ ETH
٢٥ XOF٠٫٠٠٠٠١٢٤٧١١ ETH
٥٠ XOF٠٫٠٠٠٠٢٤٩٤٢٢ ETH
١٠٠ XOF٠٫٠٠٠٠٤٩٨٨٤٤ ETH
٥٠٠ XOF٠٫٠٠٠٢٤٩٤٢٢ ETH
١٬٠٠٠ XOF٠٫٠٠٠٤٩٨٨٤٤ ETH
٥٬٠٠٠ XOF٠٫٠٠٢٤٩٤٢٢ ETH
١٠٬٠٠٠ XOF٠٫٠٠٤٩٨٨٤٤ ETH

حوِّل Ethereum إلى الفرنك الوسط أفريقي

eth
ETH
xof
XOF
١ ETH٢٬٠٠٤٬٦٣٠ XOF
٥ ETH١٠٬٠٢٣٬٢٠٠ XOF
١٠ ETH٢٠٬٠٤٦٬٣٠٠ XOF
٢٥ ETH٥٠٬١١٥٬٩٠٠ XOF
٥٠ ETH١٠٠٬٢٣٢٬٠٠٠ XOF
١٠٠ ETH٢٠٠٬٤٦٣٬٠٠٠ XOF
٥٠٠ ETH١٬٠٠٢٬٣٢٠٬٠٠٠ XOF
١٬٠٠٠ ETH٢٬٠٠٤٬٦٣٠٬٠٠٠ XOF
٥٬٠٠٠ ETH١٠٬٠٢٣٬٢٠٠٬٠٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ ETH٢٠٬٠٤٦٬٣٠٠٬٠٠٠ XOF

مخطط XOF إلى ETH

1 XOF = ٠ ETH

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Ethereum

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٤٨٨٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٥٧٠١٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٤٢٨٧٠٠٫٠٠٠٠٠٠٤٢٥٣٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٤٦٢٤٠٠٫٠٠٠٠٠٠٤٨٩٩٠
التقلب
١٫٧٤٪؜٣٫٠١٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
eth

ETH - Ethereum

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ethereum هو سعر الصرف للزوج ETH إلى USD. رمز العملة لـ Ethereum هو ETH. رمز العملة هو Ξ.

More Ethereum info

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