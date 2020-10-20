١ XOF إلى ETB

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٩٥٠٨٦٨٥٦ البير الأثيوبي

1 ETB = ١٠٫٥١٦٧ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البير الأثيوبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البير الأثيوبي

xof
XOF
etb
ETB
١ XOF٠٫٠٩٥٠٨٦٩ ETB
٥ XOF٠٫٤٧٥٤٣٤ ETB
١٠ XOF٠٫٩٥٠٨٦٩ ETB
٢٥ XOF٢٫٣٧٧١٧ ETB
٥٠ XOF٤٫٧٥٤٣٤ ETB
١٠٠ XOF٩٫٥٠٨٦٩ ETB
٥٠٠ XOF٤٧٫٥٤٣٤ ETB
١٬٠٠٠ XOF٩٥٫٠٨٦٩ ETB
٥٬٠٠٠ XOF٤٧٥٫٤٣٤ ETB
١٠٬٠٠٠ XOF٩٥٠٫٨٦٩ ETB

حوِّل البير الأثيوبي إلى الفرنك الوسط أفريقي

etb
ETB
xof
XOF
١ ETB١٠٫٥١٦٧ XOF
٥ ETB٥٢٫٥٨٣٥ XOF
١٠ ETB١٠٥٫١٦٧ XOF
٢٥ ETB٢٦٢٫٩١٨ XOF
٥٠ ETB٥٢٥٫٨٣٥ XOF
١٠٠ ETB١٬٠٥١٫٦٧ XOF
٥٠٠ ETB٥٬٢٥٨٫٣٥ XOF
١٬٠٠٠ ETB١٠٬٥١٦٫٧ XOF
٥٬٠٠٠ ETB٥٢٬٥٨٣٫٥ XOF
١٠٬٠٠٠ ETB١٠٥٬١٦٧ XOF

مخطط XOF إلى ETB

1 XOF = ٠ ETB

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البير الأثيوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٥٤٠٤٠٫٠٩٥٤٠٤
منخفض
٠٫٠٩٣١٣٠٠٫٠٩٢٠٣١
المتوسط
٠٫٠٩٤٣٤٨٠٫٠٩٣٩٩٧
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٤١٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
etb

ETB - البير الأثيوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البير الأثيوبي هو سعر الصرف للزوج ETB إلى USD. رمز العملة لـ Ethiopian Birrs هو ETB. رمز العملة هو Br.

More البير الأثيوبي info

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